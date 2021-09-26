أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19 -
"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي -
تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية -
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار -
اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد -
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير سموحة

Print
الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير سموحة الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير سموحة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعقاد مع الدولي الليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الإسماعيلي مع محمد الترهوني، في صفقة انتقال حر، بناءً على طلب طلعت يوسف، المدير الفني لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيسر، بعد انتهاء إعارة حسين السيد، والساتغناء عن الجزائري رضوان شريفي.

وسبق أن درب طلعت يوسف، اللاعب الليبي في صفوف أهلي طرابلس، الموسم المنقضي، والذي كان يلعب ضمن صفوفه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بعدما انضم له في إبريل الماضي قادمًا من نادي سموحة.

يُذكر أن الإسماعيلي دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن نادي المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين