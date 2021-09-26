الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير سموحة

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نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعقاد مع الدولي الليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الإسماعيلي مع محمد الترهوني، في صفقة انتقال حر، بناءً على طلب طلعت يوسف، المدير الفني لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيسر، بعد انتهاء إعارة حسين السيد، والساتغناء عن الجزائري رضوان شريفي.

وسبق أن درب طلعت يوسف، اللاعب الليبي في صفوف أهلي طرابلس، الموسم المنقضي، والذي كان يلعب ضمن صفوفه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بعدما انضم له في إبريل الماضي قادمًا من نادي سموحة.

يُذكر أن الإسماعيلي دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن نادي مصر المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة.