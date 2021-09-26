مدير المعهد المصرفي: انتشار التعليم عن بُعد أحد النقاط الإيجابية لأزمة كورونا

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قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد يعتبر مقصدًا لكل من يرغب في التعليم أو التدريب في العلوم المصرفية داخل جمهورية مصر العربية، ونحلم بأن نكون مقصدًا لكل الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وتابع «نصير»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على المحتوى العلمي، وطبيعة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين بعد أزمة كورونا زاد بشكل كبير، نتيجة اللجوء إلى التعليم عن بعد عن طريق شبكة المعلومات.

وأضاف أن التجربة أثبتت أن التعليم عن بعد اختيار فعال وناجح في العملية التعليمية، معقبًا: «أزمة كورونا كانت لها بعض النقاط الإيجابية التي لا يمكن إغفالها مثل زيادة التعليم عن بعد».