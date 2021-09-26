أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19 -
"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي -
تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية -
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار -
اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد -
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدير المعهد المصرفي: انتشار التعليم عن بُعد أحد النقاط الإيجابية لأزمة كورونا

Print
مدير المعهد المصرفي: انتشار التعليم عن بُعد أحد النقاط الإيجابية لأزمة كورونا مدير المعهد المصرفي: انتشار التعليم عن بُعد أحد النقاط الإيجابية لأزمة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد يعتبر مقصدًا لكل من يرغب في التعليم أو التدريب في العلوم المصرفية داخل جمهورية العربية، ونحلم بأن نكون مقصدًا لكل الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وتابع «نصير»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على المحتوى العلمي، وطبيعة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين بعد أزمة كورونا زاد بشكل كبير، نتيجة اللجوء إلى التعليم عن بعد عن طريق المعلومات.

وأضاف أن التجربة أثبتت أن التعليم عن بعد اختيار فعال وناجح في العملية التعليمية، معقبًا: «أزمة كورونا كانت لها بعض النقاط الإيجابية التي لا يمكن إغفالها مثل زيادة التعليم عن بعد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين