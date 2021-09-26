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خالد الغندور: «عقوبة كهربا «الهارب» طلعت ومرتضى كان على حق»

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خالد الغندور: «عقوبة كهربا «الهارب» طلعت ومرتضى كان على حق» خالد الغندور: «عقوبة كهربا «الهارب» طلعت ومرتضى كان على حق»

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كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي ومنتخب السابق عن اقتراب خروج قرار بعقوبة محمود كهربا نجم النادي الأهلي في القضية المرفوعة من نادي الزمالك ضد اللاعب.

وكان محمود كهربا قد فسخ عقده مع نادى الزمالك من طرف واحد بدعوى عدم توثيقه، وانتقل لنادى أفيس البرتغالى في صيف 2019، قبل أن يوقع لصالح الأهلي المصري بعد 6 أشهر فقط.

وقال خالد الغندور عفي تصريحات: «عقوبة كهربا خرجت وصدرت من الفيفا هناك تقارير تقول ذلك، وقد تكون العقوبة إيقاف وغرامة مالية أو تكون غرامة مالية فقط».

وتابع خالد الغندور: «ده تأكيد إن موقف كهربا كان سليم وإن كهربا كان واخد فلوسه وإن كهربا ومحاميه لم يثبتوا أي شيء وإن اتحاد الكرة كان على حق وإن المستشار كان على حق زي ما كان على حق في موضوع حمدي النقاز لكنه لم يكن على حق في موضوع جروس لأنه لم يضع فلوسه.

وأضاف خالد الغندور: «وبالتالي كهربا كان لاعبا هارباً وانتقل إلى النادي الأهلي، والنادي الأهلي على علم إنه لاعب هارب».

وكان حسين لبيب رئيس رئيس اللجنة المكلفة التي تدير نادي الزمالك، قد كشف مؤخراً عن ثقته في الحصول على حكم أكبر خلال الفترة المقبلة في قضية كهربا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وقع غرامة مالية على محمود كهربا، قيمتها نحو 33 مليون جنيه مصري، بسبب رحيله عن الزمالك في صيف 2019، قبل أن يقدم اللاعب استئنافا ضد العقوبة التي تم توقيعها عليه.

المصرى اليوم

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