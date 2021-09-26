أخبار عاجلة

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية -
موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا -
كلوب: ظهور صلاح بهذا الشكل لا يصدق.. يمتلك سلاحًا جديدًا -
هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية -
وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدِّث "الموارد البشرية": استمرار قرار تعليق استخدام البصمة.. ولا توجد تحديثات

Print
متحدِّث "الموارد البشرية": استمرار قرار تعليق استخدام البصمة.. ولا توجد تحديثات متحدِّث "الموارد البشرية": استمرار قرار تعليق استخدام البصمة.. ولا توجد تحديثات
قال إن الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين بالقطاعات كافة

متحدِّث

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ"سبق" أنه ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد على سؤال الزميل "عبدالله البرقاوي" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في حول ما يخص قرار تعليق استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف من العمل.

وردًّا على سؤال عن "هل لا يزال العمل بهذا القرار مستمرًّا؟ وفي حال رصد إصابة مؤكدة في أحد مقار العمل هل يحق للجهة تعليق الحضور والانصراف؟" أجاب "آل حماد": "ليس هناك أي تحديثات في الوقت الحالي لإعادة أجهزة البصمة التلامسية للأسطح، ولا أقصد بذلك البصمة التي لا تستدعي تلامس الأسطح في الجهات الحكومية لإثبات الحضور والانصراف للموظفين والموظفات. علمًا بأن هذا الأمر تقرره اللجنة المسؤولة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمستجدات ".

وأضاف: "في حال ورود مستجد حول هذا الموضوع سيتم إعلانه - بحول الله - من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتابع: "حرصت الوزارة منذ بداية الجائحة على سلامة العاملين والموظفين في القطاعات كافة بالمملكة العربية السعودية، وعلى ذلك قامت بإصدار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للصحة (وقاية)؛ وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس".

وأهاب "آل حماد" بأصحاب العمل والعاملين في الجهات الرسمية لاتباع التعليمات الإرشادية الواردة في هذا الدليل، إضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر