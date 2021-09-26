أخبار عاجلة

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية -
موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا -
كلوب: ظهور صلاح بهذا الشكل لا يصدق.. يمتلك سلاحًا جديدًا -
هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية -
وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. "ثقافية الحرس" تحتفل باليوم الوطني الـ 91 بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية

Print
وسط حضور كبير من الزوار

بالصور..

نظمت الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني فعاليات احتفالية باليوم الوطني الـ 91 لمنسوبي الوزارة في حديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين، وسط حضور وتفاعل كبيرين من الزوار. وأكد الدكتور عبدالله الميموني، المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، أنه بدعم من الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني ومسؤولي الوزارة لتلك الليلة المميزة، ليلة الوطن وفرحة الوطن، أقيمت العديد من الفعاليات تنوعت بين الأركان والفقرات المتنوعة من الفنون الجميلة والفقرات الثقافية والوطنية، عبرت عن مسيرة وزارة الحرس الوطني من خلال العروض المتنوعة التي بينت جهودهم في خدمة الوطن، داعياً الله أن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ونهضتها. واختتمت مساء الجمعة فعاليات احتفال ذكرى اليوم الوطني السعودي 91، والتي تنوعت بين الفرق الشعبية والعرضة والعروض المسرحية والترفيهية والمسابقات والفن التشكيلي وكذلك مشاركة الأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من الأركان التوعوية. وقدمت الشؤون الثقافية بالوزارة مبادرة جميلة من خلال الاحتفالية بتوفير نقل ترددي لنقل السكان من الأحياء داخل المدينة السكنية إلى موقع الاحتفال.
من جهة أخرى، عبر الزوار عن سعادتهم البالغة بإقامة تلك الفعاليات المميزة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على كل مواطن.

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر