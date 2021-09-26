بالصور.. "ثقافية الحرس" تحتفل باليوم الوطني الـ 91 بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية

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وسط حضور كبير من الزوار

نظمت الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني فعاليات احتفالية باليوم الوطني الـ 91 لمنسوبي الوزارة في حديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين، وسط حضور وتفاعل كبيرين من الزوار. وأكد الدكتور عبدالله الميموني، المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، أنه بدعم من الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني ومسؤولي الوزارة لتلك الليلة المميزة، ليلة الوطن وفرحة الوطن، أقيمت العديد من الفعاليات تنوعت بين الأركان والفقرات المتنوعة من الفنون الجميلة والفقرات الثقافية والوطنية، عبرت عن مسيرة وزارة الحرس الوطني من خلال العروض المتنوعة التي بينت جهودهم في خدمة الوطن، داعياً الله أن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ونهضتها. واختتمت مساء الجمعة فعاليات احتفال ذكرى اليوم الوطني السعودي 91، والتي تنوعت بين الفرق الشعبية والعرضة السعودية والعروض المسرحية والترفيهية والمسابقات والفن التشكيلي وكذلك مشاركة الأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من الأركان التوعوية. وقدمت الشؤون الثقافية بالوزارة مبادرة جميلة من خلال الاحتفالية بتوفير نقل ترددي لنقل السكان من الأحياء داخل المدينة السكنية إلى موقع الاحتفال.

من جهة أخرى، عبر الزوار عن سعادتهم البالغة بإقامة تلك الفعاليات المميزة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على كل مواطن.