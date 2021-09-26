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فرع "الموارد البشرية" بالرياض يحتفل مع منسوبيه باليوم الوطني الـ 91

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الحفل احتوى على عددٍ من الفقرات المسرحية والكلمات والقصائد الوطنية

فرع

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم باليوم الوطني 91 بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد الحربي ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل والعمليات وكل منسوبي ومنسوبات الفرع حيث اكتسى مبنى الفرع باللون الأخضر وعبارات الولاء للوطن والقيادة الرشيدة واحتوى الحفل على العديد من الفقرات المسرحية والكلمات والقصائد الوطنية، بالإضافة إلى الأركان المتنوعة التي شاركت بها أغلب الإدارات بالفرع مثل ركن الرسومات الوطنية بمشاركة مجموعة من فئة الأيتام وركن لتسجيل العبارات الوطنية وبعض الأركان والمنصات الأخرى.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذا الاحتفال يأتي كنوع من ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، مضيفًا أن احتفالات اليوم الوطني أُقيمت اليوم أيضًا في جميع مكاتب الضمان والتسول والخدمات المساندة ووحدات الحماية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

فرع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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