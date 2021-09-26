مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن مسابقة لتصميم بوستر دورته السادسة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ادارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مسابقة تصميم بوستر الدورة السادسة للمهرجان، والتي ستقام في فبراير 2022.

وحددت إدارة المهرجان آخر موعد لأستلام التصميمات ٣١ اكتوبر ويحصل الفائز على جائزة مالية بالأضافة لحضور فاعليات الدورة السادسة في اسوان في فبراير 2022.

جدير بالذكر ان مهرجان أسوان هو تجمع سينمائي دولي للأفلام التي تبدعها النساء أو التي تتناول قضايا المرأة ويضم أقساما تفاعلية وورش عمل في قضايا وأمور المرأة، بالإضافة لورش تدريب فنية على صناعة الأفلام وتطوير الإنتاج السينمائي، ويحتفي بالرقمية في صناعة السينما من خلال منصة لتطوير الصناعة على يد الشباب.