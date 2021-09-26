أخبار عاجلة

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية -
موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا -
كلوب: ظهور صلاح بهذا الشكل لا يصدق.. يمتلك سلاحًا جديدًا -
هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية -
وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن مسابقة لتصميم بوستر دورته السادسة

Print
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن مسابقة لتصميم بوستر دورته السادسة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن مسابقة لتصميم بوستر دورته السادسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ادارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مسابقة تصميم بوستر الدورة السادسة للمهرجان، والتي ستقام في فبراير 2022.

وحددت إدارة المهرجان آخر موعد لأستلام التصميمات ٣١ اكتوبر ويحصل الفائز على جائزة مالية بالأضافة لحضور فاعليات الدورة السادسة في اسوان في فبراير 2022.

جدير بالذكر ان مهرجان أسوان هو تجمع سينمائي دولي للأفلام التي تبدعها النساء أو التي تتناول قضايا المرأة ويضم أقساما تفاعلية وورش عمل في قضايا وأمور المرأة، بالإضافة لورش تدريب فنية على صناعة الأفلام وتطوير الإنتاج السينمائي، ويحتفي بالرقمية في صناعة السينما من خلال منصة لتطوير الصناعة على يد الشباب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل

«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني