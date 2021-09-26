«القومى للمرأة» يطلق حملة طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام»

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بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، مساء الأحد، أولى فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان: «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى تنفذ خلال الفترة من 27 وحتى 29سبتمبر الجارى في مختلف مدن وأحياء وقرى محافظة شمال سيناء .

وأكدت إحسان داود غالى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، أنه تم البدء بدورة تدريبية لعضوات المجلس و50 من رائدات المجلس وعدد من عضوات المجلس والمتطوعات، وذلك تمهيدا لانطلاق الحملة: «المرأة المصرية صانعة السلام».. حيث هدفت الدورة إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى بالتركيز على القرى ذات الأولوية في المباردة الرئاسية: «حياة كريمة» من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن، والعمل على ازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة .

وأشارت إلى أنه تم تدريب فرق العمل من الرائدات الريفيات وعضوات الفرع والمحامية رئيس مكتب الشكاوى بفرع المجلس حول الاشتراك في حملة طرق الأبواب: «المرأة المصرية صانعة السلام» التي تبدأ غدا ولمدة 3 أيام، وتعريفهن بكيفية نقل رسائل الحملة بطريقة سهلة ومبسطة إلى السيدات والأسرة المصرية من خلال التواصل المباشر معهم خلال فترة تنفيذ الحملة في كل قرى وأحياء محافظة شمال سيناء.. إلى جانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن والسلام .

يأتى ذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب تحت عنوان: «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٧- ٢٩ سبتمبر الجارى .