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«الصندوق» يختتم عروضه بـ«طنطا» ويستعد لـ«الزقازيق»

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«الصندوق» يختتم عروضه بـ«طنطا» ويستعد لـ«الزقازيق» «الصندوق» يختتم عروضه بـ«طنطا» ويستعد لـ«الزقازيق»

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قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض «الصندوق» من إنتاج الفرقة اختتم مساء السبت عروضه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ويستعد ابتداء من غد الاثنين لتقديم عروضه بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي.

ويقدم العرض يوميا وحتى الجمعة ١ أكتوبر في الثامنة مساء على مسرح قصر ثقافة الزقازيق بالمجان، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة الشرقية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

جدير بالذكر أن العرض تدور أحداثه في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم السيطة وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وازمتها الوجودية.

«الصندوق» عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي،تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، كريم البسطي، شمس الشرقاوي، أحمد عبدالحي، محمد عبدالخالق، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.

المصرى اليوم

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