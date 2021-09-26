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كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي عن رأى الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في عدد من لاعبي الزمالك من نجوم الجيل الحالي.

وقال خالد الغندور عبر قناته الرسمية على شبكة يوتيوب، أنه جمعه لقاء مع أحد أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وسأله عن رأيه في عدد من لاعبي الزمالك ولماذا لا يشاركون مع منتخب مصر.

وقال خالد الغندور حول محمد عبدالشافي وعدم مشاركته مع المنتخب، أنه سأل هذه العضو في جهاز البدري فقال له: عبدالشافي لا يعطي مجهودا في التدريبات «مش قادر في التدريب» ولذلك تم منح الفرصة في مباراة أنجولا لأيمن أشرف وأحمد فتوح.

وحول أحمد سيد «زيزو» قال الغندور أن هذا العضو أبلغه أن الجهاز الفني للمنتخب المصري كان يرى زيزو غير مؤثر مع المنتخب.

وأخيراً بشأن مصطفى فتحي وعدم مشاركته، أضاف الغندور متعجباً: مساعد البدري قال لي أن رأيهم في مصطفى فتحي أنه لاعب كبير جداً وأنه البديل الوحيد في مصر لمحمد صلاح، وهنا اختتم الغندور مستنكراً: إذن لماذا لم يشارك في مباراتي أنجولا والجابون برغم غياب محمد صلاح عن مباراة أنجولا لأ نعرف.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقال حسام البدري وجهازه المعاون عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وبعدها أعلن اتحاد الكرة التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر.