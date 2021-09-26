أخبار عاجلة

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية -
موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا -
كلوب: ظهور صلاح بهذا الشكل لا يصدق.. يمتلك سلاحًا جديدًا -
هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية -
وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الغندور يكشف رأي البدري في لاعبي : «عبدالشافي مش قادر وزيزو غير مؤثر»

Print
الغندور يكشف رأي البدري في لاعبي الزمالك: «عبدالشافي مش قادر وزيزو غير مؤثر» الغندور يكشف رأي البدري في لاعبي : «عبدالشافي مش قادر وزيزو غير مؤثر»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف خالد الغندور نجم نادي السابق والإعلامي الحالي عن رأى الجهاز الفني السابق لمنتخب بقيادة حسام البدري في عدد من لاعبي الزمالك من نجوم الجيل الحالي.

وقال خالد الغندور عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه جمعه لقاء مع أحد أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وسأله عن رأيه في عدد من لاعبي الزمالك ولماذا لا يشاركون مع منتخب مصر.

وقال خالد الغندور حول محمد عبدالشافي وعدم مشاركته مع ، أنه سأل هذه العضو في جهاز البدري فقال له: عبدالشافي لا يعطي مجهودا في التدريبات «مش قادر في التدريب» ولذلك تم منح الفرصة في مباراة أنجولا لأيمن أشرف وأحمد فتوح.

وحول أحمد سيد «زيزو» قال الغندور أن هذا العضو أبلغه أن الجهاز الفني للمنتخب المصري كان يرى زيزو غير مؤثر مع المنتخب.

وأخيراً بشأن مصطفى فتحي وعدم مشاركته، أضاف الغندور متعجباً: مساعد البدري قال لي أن رأيهم في مصطفى فتحي أنه لاعب كبير جداً وأنه البديل الوحيد في مصر لمحمد صلاح، وهنا اختتم الغندور مستنكراً: إذن لماذا لم يشارك في مباراتي أنجولا والجابون برغم غياب محمد صلاح عن مباراة أنجولا لأ نعرف.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقال حسام البدري وجهازه المعاون عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022، وبعدها أعلن اتحاد الكرة التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية