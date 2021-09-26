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رسميًا .. النصر يضم «ريتشارد» الاتحاد و«عوض» طنطا

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رسميًا .. النصر يضم «ريتشارد» الاتحاد و«عوض» طنطا رسميًا .. النصر يضم «ريتشارد» الاتحاد و«عوض» طنطا

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يواصل نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وحصل نادي النصر على توقيع محمد كامل ريتشارد لاعب خط وسط نادي الاتحاد السكندري رسميا لدعم خط وسط فريق النصر.

محمد كامل من مواليد 1999 وقع للنصر في صفقة انتقال حر وجاء ذلك بعد اقتناع خالد غنيم المدير الفني بقدراته حيث أكد على ضرورة ضمه للفريق .

كما تعاقد النصر مع محمد عوض مدافع فريق طنطا ووادي دجلة رسميا في صفقة انتقال حر .

وكان عوض قد شارك في المباراة الودية التي جمعت النصر مع فريق بورت. وظهر بشكل جيد نال اعجاب الجهاز الفني .

ووقع الثنائي ريتشارد وعوض على عقود انضمامهما للنصر في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة واشرف حامد المدير الإداري للفريق .

المصرى اليوم

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