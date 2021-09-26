أول أكتوبر.. الحفل الأول لـ«أوركسترا فؤاد ومنيب» بساقية الصاوي

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يقيم الثنائي محمد فؤاد عازف البيانو، وأحمد منيب، عازف الكمان، حفلاً خاصاً أول أكتوبر بساقية الصاوي بمصاحبة الأوركسترا.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها الثنائي على مسرح ساقية الصاوي، إلا أنها المرة الأولي التي يعودان فيها لمسرح الساقية بمصاحبة أوركسترا فؤاد ومنيب بقيادة جورج قلتة، ويشارك في الحفل أيضاً الفنان هاني البدري، عازف الناي حيث يؤدي بمقطوعة «نوستالجيا بالأزرق».

وقال أحمد منيب إن الحفل سيضم مقطوعات ألفها وفؤاد مع الأوركسترا بالإضافة إلى مقطوعات تضم آلتي البيانو والكمان فقط، والتي يعشق قطاع كبير من جمهورهما المزج بينهما.

وأوضح منيب: «هناك قطاع عريض من جمهورنا ممن يحبون ثنائية البيانو والكمان، ولذا فإن الأمسية ستتضمن مقطوعات موسيقية تضم الآلتين معاً».

وعن مقطوعة «نوستالجيا بالأزرق»، قال منيب إن المقطوعة في البداية كانت من حركة واحدة تضم الكمان والبيانو والعود والكونتراباص والآلات الإيقاعية، قبل أن يطورها. مضيفاً «ألفت نوستالجيا بالأزرق أثناء إقامتي بألمانيا، ومع الوقت طورت التأليف الموسيقي بشكل أكبر لتتكون اليوم من ثلاث حركات. والناي هو أحدث إضافة لنوستالجيا بالأزرق».

تعود قصة الثنائي، منيب وفؤاد إلى عام 2015 حين تعرفا إلى بعضهما عبر فيسبوك وبدءا في مشاركة موسيقاهما، وبعد أشهر قليلة قدما أولى حفلاتهما سوياً بمركز الإبداع بالإسكندرية والتي شهدت عزف مقطوعاتهما الجديدة. شعبية الثنائي المتزايدة أخذتهما إلى المزيد من قاعات الحفلات في أوبرا القاهرة ومركز الفنون بمكتبة الإسكندرية وكذلك جولات موسيقية في المغرب والنمسا.

مع الوقت بدأ الموسيقيان في التفكير في خطط إبداعية أكثر توسعاً مع بدء منيب في توزيع المقطوعات الموسيقية للعزف مع الأوركسترا، ومع عودة منيب إلى مصر من ألمانيا، أدى الموسيقيان أولى حفلاتهما بمصاحبة الأوركسترا في فبراير 2020 بمكتبة الإسكندرية أمام 1500 مستمع، وأعقب ذلك حفلة أخرى في مسرح النافورة بأوبرا القاهرة.