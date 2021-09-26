بورسعيد : افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قريبا

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن شرق بورسعيد يشهد حاليآ تنمية غير مسبوقة، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة التى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التي تساهم في جعلها قاطرة تنمية مصر، وتدعم خطة جعل بورسعيد في مصاف المدن التنموية.

مدينة «سلام مصر» إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التي تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مدينة «سلام مصر»، تقام على مساحة ٢٠٢ فدان ويضم مشروع الاسكان بها ٤١٨ عمارة بعدد ٨٣٦٠ وحدة سكنية، كما تضم عدد من المشروعات القومية والتنموية، و٤ مناطق خدمية ومدرسة ومركز طبى ومركز شرطى ووحدة إطفاء ومول تجاري، مشيرآ أن مدينة سلام مصر تشهد حاليا العمل في إنشاء ٢١٧ عمارة، وتشمل جامعة أهلية وإقليمية وتكنولوجية، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية، ومدينة أولمبية، وتضم العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تم إنشاؤها بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتدعم خطة التنمية بمحافظات قناة السويس وسيناء .

ولفت المحافظ إلى أن منطقة سلام مصر تشمل إحدى كبرى محطات الكهرباء والتى تعمل بطاقة استيعابية ١٢٠ ميجا وومحطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٥٠ ألف م٣ لتغذية مدينة سلام مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد والتى تعد محطة المعالجة الأكبر على مستوى العالم ومسجلة في موسوعة «جينيس»، ويتم تنفيذها بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار افتتاح مشروع واعد للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وهى تضم عدد (٤) وحدات تقوم بتصريف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتم إقامتها على مساحة ١٥٥ فدان .