«آثار عين شمس» تنظم اللقاء الطلابي التعريفي للطلاب الجدد (التفاصيل)

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قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن كلية الآثار التي ستبدأ بها الدراسة العام الجامعي الجديد منفردة بكل المقاييس حيث تضم عددا من البرامج المتميزة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم التعريفي لكلية الآثار والذي عقد بحضور د ممدوح الدماطي عميد الكلية، ووزير الآثار السابق ود محمد إبراهيم المشرف على برنامج ادارة المتاحف والمواقع الاثرية ووزير الآثار السابق ، ود حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من الطلاب الجدد.

وأوضح سعود أن جامعة عين شمس جامعة جادة وليست صعبة معربا عن سعادته بهذه الصفة لانها تدل على ان طلاب الجامعة هم من نخبة من الطلاب الجادين الذين يسعي لهم سوق العمل ، مشيرا ان تميز جامعة عين شمس يأتي من منطلق الحرص على تقديم خدمة تعليمية فريدة ومتميزة، مؤكدا ان جامعة عين شمس لديها اعتراف دولي بجودة العملية التعليمية.

وأضاف أن جامعة عين شمس تحظي بسمعة عالمية تميزها عن مثيلاتها، موضحا ان جامعة عين شمس متواجدة ضمن افضل 1000 جامعة في 4 تصنيفات عالمية هم QS، تصنيف تايمز للتعليم العالي، شنغهاي، US News من اصل 35000 جامعة، حيث قامت الجامعة عام 2013 الدخول في تقييم منظمة QS العالمي للنجوم للجامعات والكليات وقامت الجامعة بتقديم كافة الملفات اللازمة كما قامت اللجنة المسئولة بالتصنيف زيارة ومراقبة الجامعة بصفة مستمرة من حيث جودة التعليم، المسئولية المجتمعية، التجهيزات بالجامعة، بالإضافة إلى قياسات رضاء من اعضاء هيئة التدريس يتم بعدها تقييم الجامعة بعدد من النجوم لمدة ثلاث سنوات، حيث حصلت الجامعة عام 2016 على 3 نجوم ثم عام 2018 على 4 نجوم من اصل 5 نجوم.

وأضاف أن المقر الجديد للكلية سيكون بفرع الجامعة الجديد امام مدخل العاصمة الادارية الجديدة في خلال سنتين.

كما طالب الطلاب بضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية المختلفة التي تتميز بها الجامعة مشيرا ان طلاب الجامعة قد حصدوا 24 جائزة في مسابقة ابداع في نسختها الاخيرة والتي تفوقوا فيها على علي مستوي الهواة والمتخصصين.

وفي ختام كلمته طالب سعود الطلاب الجدد بضرورة التطعيم الذي توفره الجامعة الطلاب وكذلك بضرورة الحرص على استيعاب أي معلومة والسؤال دوما عن تفاصيلها حتي يصلوا إلى المعلومة كاملة.

وأشار الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار إلى أن الكلية تضم قسم الاثار المصرية القديمة، قسم الآثار الإسلامية، قسم الاثار الرومانية واليونانية، برنامجي ادارة المتاحف والمواقع الأثرية وعلوم الاثار والحفائر موضحا ان هذين البرنامجين ليس لهم مثيل في أي كلية اثار، مشيرا إلى مدي الاحتياج الشديد من سوق العمل إلى هذه التخصصات التي تنفرد بها الكلية، كما اوضح ان التشعيب سبكون من السنة الثانية على ان يكون عدد الطلاب الحد الأقصى لكل قسم 50 طالبا فقط.