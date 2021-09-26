«بـ500 جنيه ومن غير واسطة».. المعهد المصرفي: برنامج لتدريب الشباب للتوظيف في البنوك

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قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد المصرفي أتاح 80 ألف دورة تدريبية، وجميع الشعب المصري من الممكن أن يستفيد منها، خاصة وأن الاشتراك فيها رمزي لا يتعد بضع المئات من الجنيهات باشتراك سنوي.

وتابع «نصير»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن العمل في البنوك سهل جدًا لأي شخص مؤهل، معقبًا: «العمل في البنوك مش محتاج واسطة، ولكنه محتاج تأهيل وتدريب، وتقديره لا يقل عن جيد».

وأشار إلى أن المعهد المصرفي لديه برنامج للتدريب من أجل التوظيف، يعقد بشكل مستمر، ومن الممكن أن يقوم الطالب أو الخريج بالتقديم للدور خلال سنتين بعد التخرج، وتكلفة البرنامج رمزية لا تزيد عن 500 جنيه، وإذا كان الطالب خريج من الجامعات الخاصة فتقدر التكلفة بـ1000 جنيه.