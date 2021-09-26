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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب بكفر الشيخ

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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب بكفر الشيخ مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب بكفر الشيخ

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لقى شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قونة - قلين، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصاب للمستشفى، لتلقى العلاج اللازم.


تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قونة - قلين، ما أدى لمصرع شخص، وإصابة أخر، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصاب لمستشفى كفر الشيخ العام للعلاج. وتبين من التقرير الطبي مصرع أ. ا. ز. 17 سنة، وأصيب م. ا. ع. ،41 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالقدم.

المصرى اليوم

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