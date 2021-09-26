المصري يخوض مرانه الأول في معسكر برج العرب

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مرانه الأول في معسكره المغلق المقام حاليًا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وقبل انطلاق المران عقد التونسي معين الشعباني، المدير الفني، جلسة مطولة مع اللاعبين، تحدث معهم خلالها عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها في الفترة المقبلة، ثم قام اللاعبون بعمل تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف صفي الدين عزوز، مخطط الأحمال.

وخاض إسلام أبوسليمة، مدافع الفريق البورسعيدي، تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك من أجل تجهيز اللاعب للموسم الجديد بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي، التي أبعدته عن الفيرق طوال الموسم الماضي.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.