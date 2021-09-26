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«لاعبو مستواهم أقل من العادي».. الغندور يكشف كواليس حديثه مع أحد أفراد جهاز حسام البدري

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«لاعبو المنتخب مستواهم أقل من العادي».. الغندور يكشف كواليس حديثه مع أحد أفراد جهاز حسام البدري «لاعبو مستواهم أقل من العادي».. الغندور يكشف كواليس حديثه مع أحد أفراد جهاز حسام البدري

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كشف خالد الغندور نجم نادي ومنتخب السابق كواليس حوار جمعه مع أحد أفراد الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقال حسام البدري وجهازه المعاون عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات 2022، وبعدها أعلن اتحاد الكرة التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر.

وقال خالد الغندور عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب: «جمعني حديث مع أحد أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، وسألته عن رؤيته للاعبي منتخب مصر والجيل الحالي فقال لي: «لاعبون أقل من العادي ولاعبون يتهمون دائماً المدير الفني في حين أنه على أرض الواقع مستواهم أقل من العادي».

المصرى اليوم

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