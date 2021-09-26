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إصابة نجم إبي بقطع في الرباط الصليبي

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إصابة نجم إبي بقطع في الرباط الصليبي إصابة نجم إبي بقطع في الرباط الصليبي

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي بقيادة حلمي طولان، ضربة قوية، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويأتي ذلك بعدما تأكد إصابة حسام عرفات، جناح الفريق بالرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس ، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم، أثبتت إصابته بالرباط الصليبي سيغيب على إثرها عن الفريق البترولي لمدة لا تقل عن 7 أشهر.

وكان النادي البترولي تعاقد مع حسام عرفات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من فريق وادي دجلة، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

المصرى اليوم

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