حادث مخيف.. وزير سعودي يكشف تفاصيل إصابته ووالدته في إيطاليا

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كشف أحمد قطان، وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الإفريقية وسفيرها السابق في مصر، تفاصيل تعرضه لحادث سير برفقة والدته في أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية.

وتحدث قطان عن الحادث الذي وصفه بالمخيف قائلًا: «أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع».

وقال الوزير السعودي إنه تعرض رفقة والدته لإصابات شديدة: «الحادث أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم.. قدر الله وما شاء فعل».

وحرص متابعو الوزير السعودي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الاطمئنان على صحته والتعبير عن تطلعهم لرؤيته بكامل الصحة والعافية.

يذكر أن قطان هو أحد أشهر سفراء الدبلوماسية السعودية خلال العقود الأخيرة، وذلك بفضل نجاحه في المناصب التي تقلدها وفي مقدمتها عملها كسفير للمملكة في القاهرة في الفترة من 28 فبراير 2011 حتى 17 أبريل 2018.