تكريم أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأحد، أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠، محمود محمد صبري، وفاطمة عمر، الفائزين بفضية رفع الأثقال، وهاني محسن لاعب رفع الأثقال الفائز بالبرونزية، ومنحهم ميداليات تذكارية، وشهادات تقدير للجهد الكبير الذي بذلوه، كما منح النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية، التي شهدت اللقاء درع المحافظة تكريمًا لدور اللجنة في رعاية الأبطال.

وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكريم أبطال مصر ومنحهم أوسمة الرياضة هو ابلغ رسالة على اهتمام القيادة السياسية ودعمها غير المسبوق للرياضيين وتطوير المنشآت الرياضية.

وأضاف محافظ القاهرة أن أبطال مصر أثبتوا أن الإرادة القوية قادرة على قهر الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن إنجازات هؤلاء الأبطال ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات.

ووجه محافظ القاهرة تحية خاصة لأسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم لتحقيق هذا الانجاز، مؤكدًا أنه رغم أن هذا الدور خفى ولكنه أساس كل هذا النجاح.

يذكر أن الأبطال الثلاثة قد حققوا العديد من البطولات الدولية حيث شاركت اللاعبة فاطمة عمر محمد الحاصلة على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في ٥ دورات بارالمبية عالمية منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٢١ محققة ٤ ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

كما حقق اللاعب هاني محسن الحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2012 العديد من البطولات منها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية لندن عام 2012، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية ٢٠٠٧ و٢٠١٥، و٣ بطولات عالم ذهبية 2010.

أما اللاعب محمود محمد صبري فقد حصل على المركز الثاني في بطولة فزاع الدولية عام 2019، كما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم لرفع الاثقال بكازاخستان عام ٢٠١٩، والمركز الثالث في بطولة أبوجا عام 2020.

محافظ القاهرة يكريم أبناء المحافظة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠

محافظ القاهرة يكريم أبناء المحافظة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠

محافظ القاهرة يكريم أبناء المحافظة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠

محافظ القاهرة يكريم أبناء المحافظة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠