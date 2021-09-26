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«قوى عاملة البرلمان» تكشف شروط سفر العمالة المصرية لليبيا

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«قوى عاملة البرلمان» تكشف شروط سفر العمالة المصرية لليبيا «قوى عاملة البرلمان» تكشف شروط سفر العمالة المصرية لليبيا

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قال عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح تجاه العمالة المصرية والحكومة المصرية تهتم بهذا الأمر.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة» على قناة «الحدث اليوم»، أنه من المنتظر سفر أكثر من مليون عامل بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، مما يبين العلاقات المصرية الليبية القوية لإعمار ليبيا.

ووجه محمد الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه البالغ بليبيا؛ حيث أنها تعد العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من 3 ملايين عامل مصري متواجدين للعمل في ليبيا قبل عام 2011، إلى جانب وجود 14 اتفاقية بين البلدين؛ منها الاتفاقية التي تنص على العمالة المصرية في ليبيا، لافتًا إلى أن العمالة المصرية تعتبر من أكفأ العمالة في العالم، مطالبًا العمالة المصرية بالاهتمام بالتدريب والتقدم لوزارة القوى العاملة.

المصرى اليوم

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