الموجة 18.. إزالة 287 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسعة نجحت في إزالة 287 حالة تعد بعد مرور أسبوعين على انطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنسبة تنفيذ 80٪؜ من إجمالى الحالات المستهدفة.

استمرار حملات الإزالة بقنا

وأوضح محافظ قنا، في بيان، الأحد، أن التعديات التي تمت إزالتها شملت ١٧٥ حالة تعدٍّ بالمبانى على مساحة ٦٠ ألفا و٥٤١ م، و١١٢ حالة تعدٍّ بالزراعة على مساحة ٣٧٢ فدانا و١٢ قيراطًا، وذلك قبل انتهاء المرحلة الأولى في ٣ أكتوبر المقبل، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

استمرار حملات الإزالة بقنا

وذكر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدٍّ جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

استمرار حملات الإزالة بقنا