منع مراوح الأسقف وكاميرات مراقبة وحديد على الشبابيك.. إجراءات «التعليم» للعام الدراسي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا أمنيا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، للتشديد على المدارس بضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.

ونص المنشور الأمني على إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت، والتأكد من وجود وتنفيذ خطط تأمين المدارس وخطط الطوارئ والإخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث.

وشدد المنشور على ضرورة قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية طابور الصباح، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب.

وأشار إلى أهمية تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية أو ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها.

ونص المنشور على ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل، على أن يكون إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

وشدد المنشور على ضرورة تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الامور من خلال لجنة الحماية المدرسية، وذلك لمتابعة أبنائهم حتى لا تتأثر العملية التعليمية.

ونص المنشور على عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية «الموتوسكلات» إلى أفنية المدارس وكذلك التنسيق مع مسؤولي المباني أو هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحي (بالوعات المجاري) بالمدارس، وخلو المدرسة من التوصيلات الكهربائية العشوائية وخاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه، ومنع تركيب مراوح بأسقف الفصول واستبدالها بمراوح جانبية، والعمل على تركيب مصبعات حديدية على الشبابيك والأسوار والطرقات بالأدوار العليا، حفاظا على أرواح الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وطالب المنشور بضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة والمخلفات التي قد توجد في محيط وبجوار المنشآت التعليمية، ومنع إقامة اكشاك أو أماكن انتظار بجوار أسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج حفاظا على أمن وسلامة الطلاب.

وتابع المنشور: «في حالة العثور على جسم غريب والاشتباه فيه، يجب عدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه، والتأكد من مدى فاعليته من عدمه حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية»، مشددا على تركيب منظومة كاميرات مراقبة في المدارس تأمينا لها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب.

وأشار المنشور إلى تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى المنشآت التعليمية، مع بذل كل الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكل أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، وسرعة الإبلاغ عن أي معوقات قد تحدث أثناء اليوم الدراسي وإخطار غرفة عمليات الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة.