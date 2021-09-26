الأفضل والأسوأ.. نجوم فشلوا وآخرون تألقوا في موقعة آرسنال وتوتنهام

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حسم آرسنال ديربي شمال لندن بالفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية الجانرز عن طريق إيميل سميث روي (12) وبيير إيميريك أوباميانج (28) وبوكايو ساكا (34)، بينما أحرز هدف السبيرز الوحيد هيونج مين سون (79).

بهذا الانتصار رفع آرسنال رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بينما توقف توتنهام عند 9 نقاط أيضًا في المركز الحادي عشر.

ولكن من يا تُرى كان الأفضل والأسوأ في ليلة فوز آرسنال بديربي شمال لندن على حساب توتنهام؟

متألق: بوكايو ساكا

ربما كان ساكا هو الاختيار الأفضل للمشاركة في هذه المباراة. أظهر الشاب خدعًا مبهجة بالإضافة إلى عقله الهادئ لمراوغة دفاع توتنهام الذي كان دون المستوى وإبهار المشجعين المتابعين.

من حركة القدم السريعة التي جعلت المدفعجية يسجلون أولى الأهداف إلى المثابرة الممتازة التي جعلته يُحرز بنفسه ثالث أهداف، كان أداء ساكا رائع للغاية في تلك المباراة. لذلك يستحق أن يكون من ضمن أبرز نجوم اللقاء.

مُخيب: هاري كين

مازال ينتظر هاري كين هدفه الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث عانى النجم الدولي الإنجليزي في مباراة الليلة أمام آرسنال وفشل في تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى المدفعجية.

الفرص التي عادة ما تدخل في الشباك كانت بعيدة عن المتناول في هذه الليلة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على معاناته أمام المرمى. على هذا النحو، يأمل نونو إسبيريتو سانتو أن يجد مهاجمه الطريق في المباريات القادمة لتسجيل الأهداف في مرمى المُنافسين.

متألق: إميل سميث رو

بدءًا من اليسار ولكن يغطي عرض الملعب، كان سميث رو واحدًا من العديد من لاعبي آرسنال الذين قدموا مباراة كبيرة حقًا. لم يبدأ التسجيل فقط بلمسة نهائية جيدة، ولكن سميث رو هو الذي صنع الهدف الثاني للنجم الجابوني أوباميانج أيضًا.

مثل ساكا على الجهة المقابلة، كان سميث رو مُساهمًا بشدة في معظم لعب آرسنال الهجومي. ومع ذلك، لم يُقصر على الاطلاق في الواجب الدفاعي.

مُخيب: جافيت تانجانجا

على الرغم من أنه كان يلعب بشكل رائع في مركز الظهير الأيمن في الفترة الماضية، إلا أن تانجانجا لم يُقدم العرض المُنتظر منه في هذه المباراة. كما كان الحال مع خط دفاع توتنهام بالكامل، لم يكن لدى المدافع الشاب القدرة على إيقاف هجمات آرسنال الخطيرة في هذه المباراة.

رغبة تانجانجا الكبيرة في المساهمة الهجومية تسببت في ترك مساحة كبيرة وراءه، والتي استغلها لاعبي آرسنال أفضل استغلال. كان هذا واضحًا بشكل خاص في الهدف الثاني للجانرز، حيث لم يظهر ظهير توتنهام الأيمن في أي مكان خلال هجمة مرتدة سريعة.

متألق: تاكيهيرو تومياسو

بينما استحوذ مهاجمو أرسنال على الأضواء، تألق اللاعب الجديد تومياسو واحتفظ بهدوئه في الخلف. قوي في التدخل ومستعد دائمًا للانطلاق إلى الأمام، شارك المدافع متعدد المراكز في هجوم آرسنال طوال المباراة.

كان الظهير الأيمن يمثل مشكلة بالنسبة لآرسنال في الآونة الأخيرة، لذا فإن أداء توميياسو سيكون مشجعًا للغاية لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.