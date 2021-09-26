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القنصل الروسي بالغردقة يشيد بكرنفال الفنون بالممشي السياحي

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القنصل الروسي بالغردقة يشيد بكرنفال الفنون بالممشي السياحي القنصل الروسي بالغردقة يشيد بكرنفال الفنون بالممشي السياحي

شهد كرنفال الغردقة للفنون والمقام بالممشي السياحي بالغردقة مشاركة روسبة عدة لوحات تشكيلية وقام فيكتور بولتاييف القنصل الروسي العام بالغردقة بزيارة الكرنفال ولقاء المشاركين الروس

أكد المشاركون الروس سعادتهم في المشاركة في كرنفال الغردقة للفنون واشادتهم بمدينة الغردقة السياحية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي وسط مطالب بادراج الكرنفال على اجندة الاحتفالات الخاصة بوزارة السياحة سنويا.


أكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الاحتفالية أن الفنانات هن الأكثر تواجدا ومشاركة في الكرنفال وأبرز المشاركات من ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

يشمل الكرنفال 4 أقسام بينها التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميا تقدم ابداعتها أمام الجمهور بالممشي السياحى وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفه من أرت والاعمال المركبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز.

المصرى اليوم

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