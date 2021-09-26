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كشفت الفنانة دنيا بطمة، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل تسببت في تغير كبير بملامح وجهها، وقالت أثناء لقائها مع برنامج «et بالعربي» ،:«لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر».

وأضافت «بطمة»، متحدثة عن الصور الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي :«الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس«.

يذكر أن صور دنيا بطمة أثارت جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الأجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها بملامح مختلفة عن شكلها المعتاد، حيث ظهرت منتفخة الوجه والجسد عن قوامها النحيل، ما أدى إلى حديث متابعيها عن إجراءها عمليات تجميل في أسنانها وذقنها وجسدها بل ولون بشرتها.