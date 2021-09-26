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«السعر سيتراجع أكثر».. مستشار وزير : «اللي معاه ذهب يبيعه دلوقتي»

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«السعر سيتراجع أكثر».. مستشار وزير التموين: «اللي معاه ذهب يبيعه دلوقتي» «السعر سيتراجع أكثر».. مستشار وزير : «اللي معاه ذهب يبيعه دلوقتي»

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قال ناجي فرج، مستشار وزير لصناعة الذهب، إن الذهب سيتراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الذهب انخفض عالميًا 50 دولار، ومن المتوقع أن يواصل المزيد من الانخفاض خلال الشهر المقبل.

وتابع «فرج»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: «اللي معاه ذهب ممكن يبعيه، ويعاد الشراء مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار مرة أخرى، خاصة أن الذهب انخفضت في البورصات العالمية، معقبًا: «الذهب ممكن يكون استثمار قصير الأجل خلال الفترة الحالية، من خلال بيع الذهب».

ولفت مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن الذهب ما زال من أكثر الأوعية الاستثمارية، وسيعاود الارتفاع الفترة المقبلة بعد النزول الأخير.

المصرى اليوم

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