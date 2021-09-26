سويلم: الدوري المقبل سينتهي في أغسطس .. وعامر حسين يضع تصورًا للموسم الجديد

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أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه سعيد مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وجميع الأعضاء المتواجدين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «شاركت في لجنة الأندية من قبل ولكن لم تكن بمثل هذا الأمر، وحاليا لدينا خطة من أجل عودة الدوري المصري للواجهة من جديد، وتحقيق النجاحات».

وتابع «جميع المتواجدين في اللجنة لديهم الخبرة الكافية، وتم تكيف عامر حسين لوضع تصور بالدوري الجديد، لأن هناك موسما حافلا بالبطولات الكبرى، ومن الصعب وجود جدول مميز، ولكن الأفضل سيتم تطبيقه، وبموافقة الأندية جميعها».

وزاد «لابد أن يكون هناك رضا تام من الأندية جميعاً وأمر الدوري سواء من دور واحد أو دورين، سيتم عرضه على الأندية بالكامل، ووضع التصور النهائي لبطولة الدوري المصري».

وواصل «هناك توقفات خاصة بكأس العرب وكأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم التي تقام حاليا، ومن المنتظر إنهاء بطولة الدوري في شهر أغسطس 2022».

واختتم «من الصعب الوصول لنفس جداول الدوريات الخارجية لأن هناك ضوابط في المسابقات ومواعيدها وهناك تحديد كامل لمواعيد البطولات منذ بدايتها وحتى نهايتها».