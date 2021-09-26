أخبار عاجلة

وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
موسكو: إزالة عقبات تسجيل لقاحنا بمنظمة الصحة -
طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة -
وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة -
طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد -
الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني -
جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب -
إقامة كوبرى زجاجي أمام المرسى الأثرى لمعبد الأقصر (صور) -
الأهلي يواجه وداد بوفاريك الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة -
شوبير: من حق أجايى شكوى الأهلي في «فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سويلم: الدوري المقبل سينتهي في أغسطس .. وعامر حسين يضع تصورًا للموسم الجديد

Print
سويلم: الدوري المقبل سينتهي في أغسطس .. وعامر حسين يضع تصورًا للموسم الجديد سويلم: الدوري المقبل سينتهي في أغسطس .. وعامر حسين يضع تصورًا للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه سعيد مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وجميع الأعضاء المتواجدين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «شاركت في لجنة الأندية من قبل ولكن لم تكن بمثل هذا الأمر، وحاليا لدينا خطة من أجل عودة الدوري المصري للواجهة من جديد، وتحقيق النجاحات».

وتابع «جميع المتواجدين في اللجنة لديهم الخبرة الكافية، وتم تكيف عامر حسين لوضع تصور بالدوري الجديد، لأن هناك موسما حافلا بالبطولات الكبرى، ومن الصعب وجود جدول مميز، ولكن الأفضل سيتم تطبيقه، وبموافقة الأندية جميعها».

وزاد «لابد أن يكون هناك رضا تام من الأندية جميعاً وأمر الدوري سواء من دور واحد أو دورين، سيتم عرضه على الأندية بالكامل، ووضع التصور النهائي لبطولة الدوري المصري».

وواصل «هناك توقفات خاصة بكأس العرب وكأس أمم أفريقيا وتصفيات التي تقام حاليا، ومن المنتظر إنهاء بطولة الدوري في شهر أغسطس 2022».

واختتم «من الصعب الوصول لنفس جداول الدوريات الخارجية لأن هناك ضوابط في المسابقات ومواعيدها وهناك تحديد كامل لمواعيد البطولات منذ بدايتها وحتى نهايتها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء