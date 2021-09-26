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أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تقف علي مسافة واحد من جميع المرشحين في الاتحادات الرياضة والأندية في الانتخابات المقبلة التى ستقام تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات بمنتهي الشفافية والحياد واعطاء كل ذي حق حقه.

وفيما يخص انتخابات نادي الزمالك اعلن الوزير اقامتها في موعدها المحدد في نوفمبر المقبل علي ان تتم الدعوة للترشح وفتح باب التقدم السبت المقبل وعقد الجمعية العمومية ٢٠ نوفمبر.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «المستشار مرتضي منصور يحق له الترشح وكذلك حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة واعضاء لجنته لكن في هذه الحالة سيرحلون رسميا عن نادي الزمالك الاسبوع المقبل وتحديدا قبل الأول من أكتوبر».

وشدد الوزير علي انه لن يسمح لحسين لبيب واي فرد آخر في لجنته من التواجد داخل مجلس الادارة مع الأول من اكتوبر حالة اعلانهم الترشح لخوض الانتخابات المقبلة مؤكدا ان هذا الأمر بات ونهائي.

وكشف الوزير رسميا عن منع الثلاثي حسين السمري المدير التنفيذي وطارق جبريل المدير المالي وعاطف النمر مديرالنشاط الرياضة من خوض انتخابات الزمالك المقبلة وفقا للائحة باعتبارهم معيين في النادي وسيقومون بتسييرأعمال النادي لحين انتهاء الانتخابات مؤكدا أنه لا يصح أن يدير الانتخابات أى فرد ترشح للانتخابات ذاتها.

وأكد أن الانتخابات ستدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا برئاسة المستشار عبدة حسن عطية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وعضوية لفيف من السادة المستشارين والقضاة والمختصين لضمان الضمانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية بالحيادية والنزاهة والموضوعية وفى التوقيتات المحددة بقانون الهيئاتالرياضية رقم 71 لسنة 2017.