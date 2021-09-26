أخبار عاجلة

موسكو: إزالة عقبات تسجيل لقاحنا بمنظمة الصحة -
طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة -
وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة -
طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد -
الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني -
جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب -
إقامة كوبرى زجاجي أمام المرسى الأثرى لمعبد الأقصر (صور) -
الأهلي يواجه وداد بوفاريك الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة -
شوبير: من حق أجايى شكوى الأهلي في «فيفا» -
أبرز مباريات اليوم الأحد 3 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفيعي يطالب لاعبي الأهلي بالعودة لطريق الانتصارات

Print

النفيعي يطالب لاعبي الأهلي بالعودة لطريق الانتصارات

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، اجتماعًا بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم، طالبهم من خلاله بنسيان تبعات اللقاءات السابقة والاستعداد الأمثل للمباريات المقبلة والعودة لطريق الانتصارات من جديد.

كما جدد رئيس النادي خلال الاجتماع، ثقته في عناصر الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصارات المتتالية خلال المرحلة المهمة المقبلة، مشددًا على حرص إدارة النادي على دعم الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لدعم مسيرته هذا الموسم وإسعاد جماهيره الكبيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا.. نحو 3 آلاف من رجال الكنيسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال

فرنسا.. نحو 3 آلاف من رجال الكنيسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!

شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"