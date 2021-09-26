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"مستشفى ظلم" يحتفل باليوم الوطني 91 ومبناه يتزين باللون الأخضر

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تمت زيارة المرضى المنوَّمين والالتقاء بالمراجعين ومشاركتهم فرحتهم

احتفل مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، اليوم الأحد، باليوم الوطني الـ91 للمملكة.


وتفصيلاً، نظم المستشفى ممثلاً في أقسام التغذية والتواصل الداخلي، احتفالاً بحضور مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي.

وتمت خلال الاحتفالية زيارة المرضى المنوَّمين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية، ووزّع مدير المستشفى الهدايا على المنومين والمراجعين والموظفين والموظفات.

وزيّنت الإضاءة الخضراء وصور الملك وولي العهد حفظهما الله، الواجهة الرئيسة لمستشفى ظلم العام، فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات وشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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