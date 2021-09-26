رئيس دار الكتب: «القاهرة» ستظل درة الدولة المصرية ومصدر لقوتها الناعمة

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتحت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، الأحد، مؤتمر تحقيق التراث تحت عنوان «تراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول».

كما افتتحت موسي المعارض المصاحبة للمؤتمر وتشمل معرضا للكتب التراثية ومعرضا للصور النادرة لمدينة القاهرة ومبانيها التراثية، ومعرضا للحرف التراثية.

يشارك في المؤتمر 26 من الأساتذة والباحثين كما يرأس جلساته العلمية الخمس نخبة من العلماء يشهد لهم بالنزاهة .

وقالت موسي إن مدينة القاهرة بقسميها التاريخي والخديوي من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم بما لها من موقع متميز وثراء في النسيج العمراني وهو ما يعبر عن تاريخ القاهرة الطويل بصفتها عاصمة سياسية وثقافية وتجارية رائدة في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.

وأضافت: «كان لموقع القاهرة الاستراتيجي دورا كبيرا في خلق تفاعل بشري مستمر ومتواصل قدم لنا تراثا ضخما لا يضاهيه تراث مدينة أخرى، حيث تعدد إنتاج القاهرة التراثي بما يعبر عن تعدد الثقافات والجنسيات التي عاشت فوق أرضها.. ويتجاوز هذا التراث ما يقع في حدود المدينة حيث يشمل تراث القاهرة ما قدمته من إنتاج علمي وثقافي في الطب والفلك والعمارة والأدب».

وتابعت: «كل ما سبق يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا التراث وصيانته والتعريف به حيث أصبح الأهتمام بالتراث والتاريخ الوطنى من مقومات الأمن القومي.. وعلى مر العصور التاريخية للقاهرة ساهم في بناء تراثها ثلاث محاور هي الزمان- المكان- الإنسان فاختلفت الظروف وتشكلت العديد من أنواع التراث المادي واللا مادي في تاريخ المدينة».

وأوضحت أن تراث القاهرة حظي خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام من كل مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أبدى عناية فائقة بجعل القاهرة متحف عالمي مفتوح كخطوة هامة في المحافظة على التراث المصري باعتباره أحد عناصر الأمن القومي المصري والحفاظ عليه بمثابة حفظ للهوية القومية.

واستطردت: «دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية لا تدخر جهدا في البحث والدراسة والنشر لكل ما يخص تراث المدن المصرية وعلى رأسها القاهرة في محاولة جادة للتعريف بالتاريخ والترث الوطنى الذي يعد أحد الركائز الأساسية في بناء الهوية المصرية، وكذلك من خلال ورش العمل والدورات المتخصصة في مجال التراث بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة»، مضيفة: «ستظل القاهرة بتاريخها وحضارتها وثقافتها هي درة الدولة المصرية ومصدر لقوتها الناعمة».