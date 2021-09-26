محافظ بورسعيد: بدء إضاءة منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بدء إضاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منطقة فاطمة الزهراء.

وأوضح المحافظ أن المنطقة تشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، في إطار خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التطوير شمل إعادة رصف الطرق، ودهان واجهات العمارات السكنية، وتغيير شبكات ونوازل الصرف الصحى، وشبكات المياه، ورفع كفاةة الإضاءة بالمنطقة، بالإضافة لمبادرات السلوك والتى تتم بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية .