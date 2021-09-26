شاهد.. منسوبو "إسلامية عسير" يحتفلون بيوم الوطن الـ91 بفعاليات متنوعة

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"الخيري": المملكة تشهد تطوراً أمام العالم على كافة الأصعدة

احتفل منسوبو فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بذكرى اليوم الوطني 91، اليوم بمقر الفرع حيث نظم فعالية لمنسوبيه بحضور المدير العام لفرع الوزارة أحمد بن عبدالله الخيري، للمشاركة والتعبير عن المشاعر الوطنية والانتماء، وتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين، وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة .

ورفع مدير فرع الوزارة في بداية الاحتفال التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بذكرى اليوم الوطني، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعد ذكرى غالية للحمة ووحدة صف تاريخية سطرها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله.

وقال "الخيري": إن المملكة تشهد تطوراً وتقدماً أمام العالم أجمع من خلال الإنجازات العظيمة على كافة الأصعدة داخلياً وخارجياً، والتي تواكب رؤية المملكة (2030)، وما تحققه من إنجازات في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وغيرها، وأن ذلك هو بفضل الله تعالى ثم بالدعم السخي والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.. مبيناً أن وطننا يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار لمستقبل واعد بالخير والعطاء.



يشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن برامج وفعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني للمملكة في إطار الحرص على ترسيخ مفهوم المواطنة.

