مايا مرسى تشارك فى المؤتمر الختامى لمناهضة العنف ضد المرأة

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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في المؤتمر الختامي «لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات»، الذي نظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيكول شاميين القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية في القاهرة، والقاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومارجريت سانشو القائمة بأعمال مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم للمشاركة في ختام برنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مع الوزيرات والشركاء والمسؤولين الذين ساهموا في تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج «مدن آمنة» في ضوء البرنامج كان حلم ولكنه أصبح اليوم حقيقة فعلية بقيادة الحكومه المصرية. وأشادت بالشراكة المثمرة وبالتعاون القائم بين مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل والنيابة العامه في هذا المجال .