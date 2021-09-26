وكيل صحة الشرقية يناقش الخطة اليومية لتطعيم بلقاح كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع عدد من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، بحضور وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية، لمناقشة خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، بمكتبه بديوان عام المديرية.



تناول الاجتماع مناقشة عمل الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة بالمحافظة، والتقارير الإشرافية على الإدارات، ومناقشة أوجه القصور في أداء العمل، والوقوف على الحلول المناسبة لبعض السلبيات، وخطة العمل اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عاما فأكثر بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.



كما تم مناقشة عمل الفرق المشاركة في حملة «معا - نطمئن..سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي لقاح كورونا، وأكد وكيل الوزارة انتشار الباصات الخاصة بالحملة في الميادين وأماكن التجمعات بالمحافظة، للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتفعيل العمل بمراكز التطعيم الجديدة، وتأكيد عمل الفرق المتحركة بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، ومن خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.