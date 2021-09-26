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بيراميدز يعلن تعاقده مع هشام محمد

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بيراميدز يعلن تعاقده مع هشام محمد بيراميدز يعلن تعاقده مع هشام محمد

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أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط هشام محمد ليصبح لاعبا في صفوف النادي بداية من الموسم الجديد، ولمدة موسمين حتى عام ٢٠٢٣ في صفقة انتقال حر.

وهشام محمد من مواليد ٣ يناير من عام ١٩٩٠، ولعب خلال مشواره مع العديد من الأندية من بينها النادي الأهلي وسموحة واتحاد الشرطة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

ويمتلك لاعب الوسط. رصيدا كبيرا من المباريات، حيث لعب في الدوري المصري الممتاز ١٧٩ مباراة سجل خلالها ٨ أهداف وصنع ١٠ أهداف أخرى، كما لعب كذلك ١٣ مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بجانب ١١ مباراة أخرى في بطولة كأس سجل فيها ٤ أهداف وصنع هدفا واحدا.

المصرى اليوم

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