الحبس من 3 لـ15 سنة لثلاثة محامين وتاجر بتهمة تزوير مستندات لابتزاز رجل أعمال

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قضت محكمة جنايات بنها اليوم، بحبس 3 محامين وتاجر بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة لإتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد اختام حكومية وتوقيعات موظفيين حكوميين وإيصال أمانة مزور ضد احد رجال الأعمال بقليوب وإبتزازه للحصول على 5 ملايين جنيه منه دون وجه حق. كما قضت المحكمة ببراء رجل الأعمال ضحية المتهمين ويدعي «ا س ا» من قضية إيصال الأمانة المزور الذي اصطنعه المتهمون.



جاء الحكم بحبس كل من حضوريا على «ح ا س» محام 3 سنوات مع الشغل وغيابيا على كلا من «أ م» محامي حر و«م ف» محام و«و ح» تاجر بالسجن المشدد 15 عاما.

كانت نيابة قليوب وجهت للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه«إ س» بتوكيله محام يدعي «خ ح» حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب كما قام المتهمين بتزوير محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 وقدموا واقعة مزورة على أنها صحيحة بإتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور. كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محرررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع عليه وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع على التقريرين لإيقاع الأذي عليه.