حريق هائل بوحدة مرور جمصة.. ومصدر أمني: تم السيطرة عليه

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شب حريق هائل بوحدة مرور جمصة فى محافظة الدقهلية، مساء الأحد، ما تسبب فى تصاعد النيران والأدخنة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود إخطار لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل بوحدة المرور بجمصة.

وانتقل مدير الأمن وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتبين أنه نشب فى منطقة حضانة السيارات وأنه انتشر بسبب البنزين والزيوت الموجوده بالسيارات.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم السيطرة على الحريق بعد ساعة من نشوبه ولم يمتد لأى أماكن أخرى وأن الخسائر فى عدد من السيارات المحتجزة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتم ندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.