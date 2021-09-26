أخبار عاجلة

فرنسا.. نحو 3 آلاف من رجال الكنيسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال -
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

وظائف | فتح التسجيل في التجنيد الموحد بعد شهر

Print
وظائف | فتح التسجيل في التجنيد الموحد بعد شهر وظائف | فتح التسجيل في التجنيد الموحد بعد شهر
قالت وزارة الدفاع إنه يمكن الإطلاع على نتائج قبول الدفعة الثانية في التجنيد الموحد لهذه الفترة حيث صدرت في تاريخ (1443/02/14 هـ)، مبينة أنه سيتم فتح التسجيل للمرحلة القادمة (رجال / نساء) بتاريخ (1443/03/18 هـ). وأكدت على إشتراط التحصين ضد كمتطلب أساسي للقبول النهائي ولدخول جميع مرافق وزارة الدفاع.

وتتضمن شروط التقدم:

1. شروط التقديم ( رجالية ) :

- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .

- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

2. شروط التقديم ( نسائية ) :

- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

- أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

- أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة .

- أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية .


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا

«هل يوجد دواء لعلاج فيروس كورونا؟».. مستشار الرئيس يجيب

«هل يوجد دواء لعلاج فيروس كورونا؟».. مستشار الرئيس يجيب

مترو الانفاق يواصل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا

مترو الانفاق يواصل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا