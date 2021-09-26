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مستثمر أردني يتهم إسرائيليا بالنصب عليه والهروب من البلد (شاهد)

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مستثمر أردني يتهم إسرائيليا بالنصب عليه والهروب من البلد (شاهد) مستثمر أردني يتهم إسرائيليا بالنصب عليه والهروب من البلد (شاهد)

جي بي سي نيوز :- اتهم رجل أعمال أردني شخصا يحمل الجنسية الإسرائيلية بالنصب عليه وبالهروب من البلد، رغم أنه كان موقوفا في أحد السجون في عمّان.

وروى رجل الأعمال محمد حسن العساف تفاصيل عملية النصب والاحتيال في مقطع نشرته مواقع محلية.

وقال العساف؛ إنه تعرف على رجل أعمال أمريكي يدعى "جيشل هايبي" عن طريق أصدقاء ورجال أعمال ومستثمرين أردنيين، مشيرا إلى أنه نشأت علاقة عمل مع هذا الشخص واتفق معه على إنشاء مصنع برأس مال 8 مليون دينار وتشغيل أردنيين فيه، حيث قدم شريكه جميع الأوراق الرسمية المطلوبة والموثقة، التي تثبت صحة وجود شركاته واستثماراته في تركيا وروسيا وأمريكا.

وتابع العساف: "تفاجأت بأن جميع الأوراق مزورة وأن المستثمر الأمريكي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وفور علمي بذلك توجهت إلى المدعي العام وقدمت شكوى قضائية، حيث تم إيقافه في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، ثم نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة بحجة إصابته بكورونا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاجأت كذلك بأنه في أول أيام الاحتفال برأس السنة العبرية، يوجد هذا الرجل في داخل الكيان الصهيوني".

وتساءل العساف، كيف خرج هذا الشخص من الأردن ووصل إلى الأراضي المحتلة؟ مؤكدا أن القضية كبيرة وفيها تفاصيل كثيرة جدا، ولكنه يكتفي حاليا بوضعها أمام القضاء والبرلمان والسلطة التنفيذية، مستغربا كيف خرج بتلك الأموال من البلد، وكيف له أن يحفظ حقه على الرغم من وجود شيكات وسندات قبض، وإقرارات عدلية تثبت وجود حقه في الأموال التي تسلمها ذلك الشخص؟

عربي21

 

جي بي سي نيوز

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