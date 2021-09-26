17 ألف سائح زاروا البترا خلال أيلول.. ثلثهم أردنيون

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جي بي سي نيوز:- تشهد مدينة البتراء حركة نشطة للسياح وخاصة المحليين بعد إعلان الحكومة فتح القطاعات بدءا من مطلع أيلول الحالي.

وتشير بيانات اطلعت عليها هلا أخبار، أن عدد الوافدين إلى المدينة الوردية بلغ نحو 17 ألف سائح خلال شهر أيلول.

ولوحظ وفق أدلاء وخبراء سياحيين زيادة نسبة السياح الأردنيين مقارنة بالسنوات الماضية مع الأجانب، حيث تشهد إقبالا كبيرا خاصة ضمن المجموعات التي تنظمها وزارة السياحة عبر برنامج “أردننا جنة” و”الهوى جنوبي”.

وعدديا، بلغ عدد الأجانب -من غير العرب- الذين زاروا المدينة خلال شهر أيلول نحو 8700 شخص وبنسبة 51% من إجمالي الزائرين، فيما بلغ عدد الزوار العرب 2345 وبنسبة 13%، فيما ارتفعت نسبة الأردنيين لتصل إلى 36% وبعدد بلغ 6200.

رئيس سلطة إقليم البتراء الدكتور سليمان الفرجات أكد في حديث لصحفيين، أن لشهر أيلول أهمية كبيرة لمعرفة “إن كنّا قد بدأنا بالتعافي”.

وبين أنّ معظم الفنادق السياحية التي توقفت خلال جائحة كورونا عادت للعمل، وتلك التي كانت في طور البناء تحاول الانتهاء من أعمالها لتبدأ استقبال الزائرين.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وما أدت إليه من تبعات على الاقتصاد والسياحة، أظهرت أن نحو 80% من أهالي المنطقة يعتمدون على السياحة كدخل أساسي لهم ولأسرهم.

وفي ذات السياق أكد أن هناك خطة لربط منطقة وادي موسى بالشارع السياحي ونقل الزوار من خلال سيارات الكهرباء.

وتابع بأنه جرى افتتاح القرية التراثية كمشروع جديد، بحيث يتمكن السواح من زيارتها، دون أن يضاف على ثمن التذكرة أي تكاليف.

وأكد أن “منتجنا السياحي لا يزال بحاجة لمزيد من العمل والترويج”.

وتابع أن السياحة الوافدة الأجنبية بلغت أعدادها في عام 2019، نحو مليون، مشيرا إلى أن البتراء تستقبل حاليا نحو 500-600 سائح.