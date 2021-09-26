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رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:24 صباحاً
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:16 صباحاً
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:16 صباحاً
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:16 صباحاً
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة
-
الأحد 03 أكتوبر 2021 11:16 صباحاً
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش»
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:10 صباحاً
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:10 صباحاً
حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر
-
الأحد 03 أكتوبر 2021 11:10 صباحاً
رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد
-
الأحد 03 أكتوبر 2021 11:10 صباحاً
لاعب الأهلى السابق: موسيماني اشترط إلغاء عقوبته.. والوحدة يغريه بـ5 مليون دولار
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الأحد 03 أكتوبر 2021 11:10 صباحاً
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ندوة للفنانة سلوى خطاب ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم
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فيديو اليوم السابع
الأحد 26 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
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