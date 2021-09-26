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كومان يعلن تشكيل برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

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كومان يعلن تشكيل برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني كومان يعلن تشكيل برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة ليفانتي.

ويواجه فريق برشلونة نظيره ليفانتي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثامن في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ودفع كومان باللاعب الشاب نيكو جونزاليس، بدلاً من الهولندي فرينكي دي يونج، الغائب عن مباراة ليفانتي للإيقاف، بينما يبدأ فيليبي كوتينيو أساسيا على حساب يوسف ديمير، وينشط العائد إريك جارسيا في قلب الدفاع بدلاً من البديل على مقاعد الاحتياط رونالد أراوخو صاحب هدف التعادل القاتل في شباك غرناطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: سرجينو ديست وإريك جارسيا وجيرارد بيكيه وأوسكار مينجويزا.

في خط الوسط: جابي وسيرجيو بوسكيتس ونيكو جونزاليس.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي ولوك دي يونج وفيليبي كوتينيو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رونالد أراوخو وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي وكليمونت لينجليه وإنياكي بينيا ونيتو ويوسف ديمير وريكي بويج.

تشكيل برشلونة

المصرى اليوم

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