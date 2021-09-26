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يعلن مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات وينشر الإعلان الجمعة

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الزمالك يعلن مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات وينشر الإعلان الجمعة يعلن مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات وينشر الإعلان الجمعة

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أعلنت اللحنة المؤقتة التى تدير نادي برئاسة حسين لبيب عن نشر الإعلان الخاص بفتح باب الترشح لانتخابات النادي المقبلة في الجرائد الرسمية يوم الجمعة المقبل علي أن يتم بدء تلقي أوراق الترشيح رسميا السبت الثاني من أكتوبر المقبل.

ويسعي الجهاز التنفيذي للنادي لمراجعة كافة الإجراءات المطلوبة وفقا لتعليمات اللجنة العليا خصوصا بعد تأكيد وزير الرياضة علي اتباع كافة الإجراءات وعدم مخالفة اللجنة للتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها وصحة إجراءاتها.

يذكر أن فريق الكرة الأول يواصل تدريباته اليومية، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات كرة طائرة بين اللاعبين خلال المران الصباحي وجاء التدريب خفيفا تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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