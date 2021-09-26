صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استبعد رونالد كومان المدير الفنى لفريق برشلونة، اليوم الأحد، سيرجي روبرتو من قائمة الفريق لمباراة ليفانتي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن روبرتو لاعب الفريق الأول سيغيب عن مباراة ليفانتي بسبب معاناته من التهاب المعدة.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة هذا الموسم حرمته من خدمات سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وجوردي ألبا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط وله مباراة مؤجلة.