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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية واتحاد مراكز شباب مصر في حضور عدد من قيادات الوزارة.

تم الاتفاق وفق بنود البروتوكول على التنظيم المشترك لدورى الألعاب الإلكترونية لمراكز شباب مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ويتم توفير المنصة الإلكترونية التي تقام عليها المباريات والتصفيات والتنظيم والتحكيم وإعلان النتائج، والقيام بتسويق البطولة من خلال إتباع الاجراءات التسويقية التي تتوافق مع قانون الهيئات الرياضية.

ويقتضي البروتوكول تنظيم بطولات سنوية على أربع مراحل، على أن تقام النهائيات بين أبطال المراحل الأربعة في إحدي المحافظات، وتحديد أبطال الجمهورية، وترتيب الفرق واللاعبين سنوياً، وذلك في إطار السعي نحو تكثيف كافة أنواع الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب، والارتقاء بها، وتغذية قطاع الممارسة والرياضة.

قام بالتوقيع شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، والدكتور ماجد العزازى، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

كما شهد وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وإحدى الشركات للمساهمة في تسويق أنشطة ومشروعات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.