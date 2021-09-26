★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن مصير تطبيق تقنية الفيديو الـ«فار» في مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وقال المصدر: مسؤولو اتحاد الكرة متمسكون بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية في مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.

وأوضح أن فكرة استثناء لقاء الأهلي وبيراميدز من هذا القرار مرفوضة تماماً.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد المواعيد الجديدة لمباريات كأس مصر المتبقية في الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وكان بيراميدز والأهلي تأهلا إلى ربع النهائي بعدما هزما فريقي سموحة وإنبى على الترتيب في دور الـ16.