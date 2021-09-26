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"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:40 مساءً
اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:40 مساءً
مفاجآة.. أفشة وشريف يعودا للمنتخب بقرار من كيروش فى قائمة كأس العرب
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:39 مساءً
ضغوط شعبية تلغي زيارة بينيت لبلدة أم الفحم
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:35 مساءً
الوادي الجديد تحتفل غدا بعيدها القومي
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:34 مساءً
اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:34 مساءً
«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع اتفاق لتأهيل خريجي المجمع التكنولوجي بأسيوط لسوق العمل
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
ضمن مبادرة حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية شاملة من جامعة القاهرة إلى سيدي براني والسلوم
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (صور)
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
تعرف على قائمة الـ 18 لفريق المنيا أمام قنا في مباراة الجولة الأولى اليوم
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
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حنان مطاوع تشارك فى تسليم جوائز سينما الأمل بمهرجان الإسكندرية
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فيديو اليوم السابع
الأحد 26 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
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